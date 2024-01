Laha messo nel mirino come rinforzo il talento dell'Atalanta, che al momento sembra non essere sul mercato nella sessione invernale. Tuttavia, la Vecchia Signora non è la sola ad aver messo gli occhi sul giocatore. Infatti, stando a quanto riferisce SkySport Uk avrebbe attirato su di sé gli occhi anche della Premier League, in particolare del Newcastle che sembrerebbe disposto a trattare con il club nerazzurro di Bergamo per Ederson.