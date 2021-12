A fine novembre Federico Cherubini, quando si trovava a Londra per la partita col Chelsea, ha parlato coi dirigenti del Fulham di Aleksandar Mitrovic, bomber serbo che nella seconda serie inglese quest'anno sta trascinando i Cottagers. Un profilo che come caratteristiche rappresenta ciò che forse manca alla Juventus là davanti, anche se non ha fatto il salto di qualità definitivo. Anche lui sembrerebbe quindi nella lunga lista di centravanti puri che la Juve avrebbe attenzionato per il mercato. Ma come riporta Calciomercato.com,