Il nome di Odriozola è uno dei profili più seguiti dalla Juventus in queste ultime settimane di mercato, desiderosa di rinforzare la catena laterale già nella finestra invernale. La volontà di Madama è quello di prelevarlo in prestito, ma bisogna fare i conti anche con l'inserimento di un altro club di Serie A. Stando a quanto riportato da Il Tempo infatti, anche la Roma di Josè Mourinho starebbe pensando allo spagnolo per il dopo Karsdordp.