Idea Rolando Mandragora per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, il club viola potrebbe bussare alla porta della Juve per il centrocampista classe 1997, qualora non dovesse riuscire a riscattare Torreira dall'Arsenal. Più che con i bianconeri, però, i toscani dovrebbero vedersela con il Torino, che pare seriamente intenzionato ad acquisire il giocatore a titolo definitivo: proprio per questo, in settimana è in programma un nuovo incontro con i dirigenti della Vecchia Signora, ma intanto la Fiorentina resta alla finestra.