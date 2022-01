Mentre la Juventus è piombata su Dusan Vlahovic, strappandolo con forza alle concorrenti, i riflettori si stanno piano piano spostando su un altro centravanti che potrebbe cambiare maglia in estate: si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, vicinissimo all'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa Vlahovic è stata uno scossone per i neroazzurri, determinati a rispondere. Per il quotidiano sono loro in pole: il Sassuolo chiede 40 milioni di euro, l'Inter potrebbe inserire delle contropartite, come Pinamonti e Pirola.