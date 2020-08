2









In passato è stato accostato alla Juventus per la presenza di Maurizio Sarri, adesso con Pirlo la situazione potrebbe essere cambiata. Allan è alla fine della sua avventura con il Napoli, chiuso dai vari Zielinski, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka ed Elmas. Come riporta Caciomercato.com, il prezzo che chiede De Laurentiis per cedere il centrocampista brasiliano è di almeno 30 milioni di euro. Le strategie del mercato bianconero potrebbero aver cambiato rotta per Allan, non di certo per Milik, altro giocatore del club partenopeo in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco.