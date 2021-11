Sfoltire il centrocampo e inserire nuove forze. Questo uno degli obiettivi a breve termine degli uomini di mercato della Juventus, con vista alla finestra di gennaio. Tra i calciatori dati per partenti, il primo nella lista sembra essere Ramsey. Non è detto, però, che il nodo gallese possa essere sciolto già a gennaio. Secondo quanto riporta Gazzetta, anche Arthur non sarebbe certo di un futuro in bianconero e, se dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe lasciare Torino a breve.