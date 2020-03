La Juve continua a pensare anche al mercato estivo, quando sarà il momento di puntellare la squadra nei reparti che più richiedono modifiche e migliorie. Tra questi c'è anche l'attacco, con Gonzalo Higuain incerto sulla permanenza e sul rinnovo. Secondo quanto riferito dallo spagnolo As, la Juve in estate andrà all'attacco di Harry Kane, centravanti del Tottenham. L'alternativa è sempre quel Mauro Icardi, già seguito in passato dai bianconeri. attualmente in prestito al PSG ma ancora di proprietà dell'Inter, che potrebbe riaccoglierlo a Milano in caso di mancato riscatto da parte dei parigini.