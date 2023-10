Il Chelsea, secondo 90min, è l'ultima big che si è aggiunta alla corsa per Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004 del Boca Juniors. Sull'argentino ci sono altre squadre inglesi come Brighton e Manchester City, oltre alla Juve, che da tempo segue con attenzione il giocatore. Al momento, la squadra che sembra avanti per aggiudicarsi il talento è il City.