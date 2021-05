Un’altra stagione in cui il Tottenham non è riuscito a competere per i vertici della classifica, perdendo anche la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City che può aver causato qualche malumore per chi ambisce a vincere trofei. Come Harry Kane, che secondo quanto riporta la stampa britannica vorrebbe lasciare il Tottenham. L’attaccante inglese, in passato accostato anche alla Juventus, chiederà alla dirigenza di ascoltare offerte per lui in estate.