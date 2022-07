Prosegue, in casa Juve, la ricerca di un vice; di un attaccante che possa alternarsi con il serbo e che, all'occorrenza, sappia giocare in coppia con il numero 9 bianconero. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra le piste da non sottovalutare ci sarebbe quella che porta a: "già vicino alla scadenza di contratto pur essendo arrivato solo l'estate scorsa a parametro zero, l'olandese ha bussato anche alla porta della Juve".