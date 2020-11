1









Per tanti anni Isco è stato un obiettivo della Juventus. Certo, per prendere il talentuoso giocatore del Real Madrid, oggi 28enne, bisogna scucire il cash. Ma attenzione, dato il periodo prolungato di difficoltà al Real, il giocatore potrebbe ora non costare così tanto: come riporta Marca il giocatore insieme al padre-agente Francisco ha comunicato al club di Florentino Perez la volontà di partire nel mercato di gennaio. E il suo valore sembra attestarsi sui 30 milioni di euro. Un'occasione per la Juve, ma anche per le altre società interessate. Sono circolati i nomi di Inter, Paris Saint-Germain, Arsenal e non solo...