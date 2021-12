Non solo il. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche ilè sulle tracce di Weston, tanto da essere pronto a muoversi per ostacolare gli Spurs di Conte e Paratici. Il centrocampista classe 1998 non è considerato tra i cedibili delladi Allegri, ma a fronte di un'offerta giusta potrebbe partire: il club inglese - che aveva fatto un tentativo per lui già la scorsa estate - potrebbe versare nelle casse bianconere fino a 24 milioni di euro, mentre la richiesta di Cherubini & Co. si aggira intorno ai 30 milioni.