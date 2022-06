Luca Pellegrini verso l'addio. Il terzino classe 1999 sembra sempre più vicino a lasciare la Juve, dove nella scorsa stagione è riuscito a trovare una certa continuità. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport suggerisce per il giocatore un possibile scenario in Serie A: su di lui, infatti, ci sarebbe la Roma, pronta a bussare alle porte del club bianconero per capire la fattibilità di un'eventuale operazione. In alternativa le opzioni per Pellegrini portano in Premier League, dove è seguito da diverse squadre, ma su di lui è stato segnalato anche il Monza.