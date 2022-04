Aumentano le pretendenti di David Neres, esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk entrato nel mirino della Juve per il mercato estivo. Ormai prossimo a lasciare l'Ucraina dopo le note difficoltà del club dovute alla guerra in corso, il classe 1997 è diventato anche un obiettivo del Benfica, che secondo A Bola ha già avviato i contatti con il suo entourage. Per trasferirsi a Lisbona, però, il giocatore dovrebbe accettare di abbassare il suo ingaggio attuale, che ammonta a circa 3 milioni di euro a stagione.