UFFICIALE | #Under23, Mattia Del Favero e Alessandro Minelli si trasferiscono a titolo temporaneo per una stagione al Cosenza.



In bocca al lupo a entrambi pic.twitter.com/FPfQI1GRd2 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 6, 2021

Doppia operazione ufficiale in uscita per la Juventus: i bianconeri hanno ceduto in prestito al Cosenza il portieree il centrocampista. Per il primo, come anticipato qualche giorno fa, si tratta di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore della Juve. Doppia cessione per i bianconeri e doppio rinforzo per il Cosenza appena ripescato in Serie B dopo la mancata iscrizione del Chievo.