Operazione in uscita per la Juventus, che cede all'Imolese il portiere classe 2001 Alessandro Siano. A confermarlo è un comunicato del club rossoblù: "L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo a titolo definitivo, su base biennale, con il giocatore Alessandro Siano, classe 2001, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021. Il giocatore arriva dalla Juventus".