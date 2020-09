Marco Olivieri è un nuovo calciatore azzurro!



L'attaccante classe 1999 arriva a titolo temporaneo dalla @juventusfc pic.twitter.com/Es6j7BISXu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 9, 2020

Nuova, vecchia avventura per Marco. L'attaccante dellalascia i bianconeri e si trasferisce all'in prestito secco. Classe '99, Olivieri è cresciuto proprio nell'Empoli, nel 2017 è passato in prestito per due stagioni alla Juve che l'estate scorsa l'ha riscattato definitivamente. E dopo una stagione nell'Under 23 di Zauli ora riparte da dove tutto è iniziato, per la sua prima stagione in Serie B. A confermare il trasferimento è il tweet dell'Empoli qui sotto.