Operazione in uscita per la Juventus, che cede il portiere classe 2003 Nicolas Oliveto al Monopoli. A confermarlo è il comunicato del club pugliese: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Juventus Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Oliveto.



Il portiere classe 2003 che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus fino al Campionato Nazionale Under 17, prenderà parte al ritiro dei biancoverdi a Villa D’Agri".