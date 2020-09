Luca Zanimacchia saluta la Juventus e vola in Spagna. E' ufficiale il suo trasferimento al Real Saragozza in prestito con diritto di riscatto. Prima esperienza all'estero per il classe '98 che in questa stagione ha totalizzato 6 gol e 2 assist in 33 partite con l'Under 23 di Fabio Pecchia, alle quali bisogna aggiungere due presenze con la prima squadra nelle ultime due giornate di campionato. A confermare l'ufficialità dell'affare è lo stesso Saragozza con un tweet.



Clicca sulla gallery per vedere la foto della firma di Zanimacchia