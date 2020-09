1









Il primo giorno ufficiale di calciomercato la Juventus ha depositato il contratto di Alban Hajdari, difensore classe 2003 che arriva dal Basilea. Il giocatore verrà aggregato all'Under 23 di Lamberto Zauli che quindi rinforza il reparto arretrato. Difesa nella quale in questi giorni non ci sarà il classe '98 Luca Coccolo, aggregato alla prima squadra di Pirlo che lo studierà da vicino per poi valutare il suo futuro insieme alla dirigenza bianconera.