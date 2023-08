Il talento classe 2004 Ivanè un nuovo calciatore dallo Sporting Lisbona. Il terzino destro arriva dal Real Valladolid a titolo definitivo per 10 milioni di euro più bonus. Contratto fino al 2028 per il giocatore che piaceva anche al Barcellona, mentre in Italia era stato accostato a Juventus e Milan. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal sito del club di Lisbona.