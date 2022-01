Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

via dal. Lo ha annunciato il direttore sportivo blaugrana,, in un video pubblicato sui canali social del club. Tanti i club alla finestra, Juve compresa: ma quali sono le cifre?- Maeu Alemany, ds del Barcellona, ha messo Dembelé sul mercato senza giri di parole: "Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni a luglio. In questi 6-7 mesi abbiamo fatto diverse offerte, cercando di trovare un modo per andare avanti insieme. Tutte le offerte sono state sistematicamente rifiutate dagli agenti. Comunico che oggi 20 gennaio, a 11 giorni dalla chiusura della finestra di mercato,. A seguito di questo scenario è stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve partire subito, perché vogliamo giocatori che sposino la nostra causa e speriamo che il trasferimento avvenga entro il 31 gennaio".Dembelé ha il contratto in scadenza a giugno, è già libero di accordarsi con altre squadre. Per andare via in questa sessione di mercato, però, si dovrà passare comunque dal Barcellona. I blaugrana l'avevano pagato circa 140 milioni di euro nel 2017, con tanto una clausola rescissoria fissata a 500 milioni di euro: ovviamente dovrà accettare offerte più ragionevoli. Secondo Calciomercato.com, però, il Barcellona potrebbe pensare a uno scambio alla pari che permetta di scongiurare la partenza a parametro zero in estate.- Più complicato il discorso legato all'ingaggio. Dembelé ha chiesto un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione più un bonus tra i 20 e i 25 milioni di euro al momento della firma. Il Barcellona ha rispedito la proposta al calciatore, spingendolo quindi verso l'uscita. La Juve è defilata, ma c'è sempre la situazione Morata da considerare. Per il resto, la squadra favorita ad accaparrarsi l'ex Dortmund è il Psg, viste le cifre in ballo e la possibilità di proporre più giocatori in uscita che potrebbero convincere il Barcellona (come Icardi).