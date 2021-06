Era uno dei parametri zero più "golosi" di quest'anno, un centrocampista che può ancora garantire alto livello in mezzo al campo. Georginio Wijnaldum, liberatosi dal Liverpool a fine contratto, non è stato però oggetto di un assalto di mercato della Juventus, bensì si è accasato al Paris Saint-Germain che ha battuto la concorrenza del Barcellona.Un segnale forse anche delle difficoltà economiche in cui sta versando il Barcellona, che fanno ben sperare la Juve in chiave Depay.