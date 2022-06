La Juve resta sempre attiva sul fronte terzini e la probabile partenza di Alex Sandro costringe i dirigenti bianconeri ad accelerare i tempi per non restare scoperti nel ruolo. Gli obiettivi finiti nel mirino di Madama sono diversi e quello che più di tutti piace a Max Allegri è il laterale dell'Udinese Destiny Udogie. La valutazione del club friulano non è elevata, circa 15 milioni di euro, ma la concorrenza da battere quella si, è piuttosto vasta.