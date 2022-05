Secondo quanto riportato da La Repubblica, è Destiny Udogie uno dei profili preferiti dalla Juve per rinforzare la fascia sinistra. Il terzino classe 2002 in forza all'Udinese è stato individuato come il sostituto ideale di Alex Sandro, ma per arrivare all'acquisto del suo cartellino i bianconeri dovranno fare i conti con la forte concorrenza di Inter e soprattutto Lazio, dove Maurizio Sarri sta facendo pressioni sul club per investire sul giovane.