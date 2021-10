Tutto fermo tra: le due parti sono ferme sulle rispettive posizioni e, per questo, la distanza per il rinnovo del suo contratto in scadenza rimane stabile senza grosse possibilità di essere sbloccata. Lo riporta Calciomercato.com. Nelle scorse settimane l'agente del centrocampista ivoriano aveva parlato di "grande confusione mediatica" intorno alla trattativa. Kessie non ha preso parte alla vittoria del Milan contro il Bologna, per un problema fisico. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa: il contratto scadrà il 30 giugno 2022.