Luca Pellegrini è a un passo dalla firma col Genoa. Il terzino classe '99 lascerà la Juventus in prestito secco per una stagione. Sta per iniziare una nuova avventura per il giocatore cresciuto nella Roma, che, come riportato da Calciomercato.com è arrivato a Genova poco dopo le 14 per incontrarsi con i dirigenti rossoblù in un hotel del centro. Risolte tutte le pratiche burocratiche, il giocatore si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto e raggiungere il centro sportivo di Pegli. Al Genoa Pellegrini ritroverà Maran, col quale aveva già lavorato al Cagliari.