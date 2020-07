"Sarà un mercato fatto soprattutto di scambi" aveva detto Paratici tempo fa. Intuizione giusta, perché in casa Juventus, per ora, si sta andando avanti su questa strada: dopo gli affari chiusi nei giorni scorsi, Paratici sta chiudendo un nuovo scambio che coinvolge due giovani: dal Basilea arriva il classe 2003 Abian, in cambio dell'esterno d'attacco 2001 Kaly. Entrambi i giocatori sono stati valutati quattro milioni di euro dai due club.