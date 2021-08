Il Vicenza ha messo gli occhi su, centrocampista classe 2001 della Juventus e protagonista del precampionato bianconero. Il giocatore, l'anno scorso in Under 23, è uno degli osservati speciali di Massimiliano Allegri ma anche di alcuni club di Serie B, con anche Crotone e Alessandria in corsa ma più indietro rispetto ai biancorossi. L'idea è quella di portare Ranocchia in panchina a Udine per il debutto in campionato, per poi girarlo in prestito al Vicenza.