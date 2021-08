Né Ronaldo, né McKennie. In casa Juventus c'è un giocatore pronto a fare le valigie in questi ultimi giorni di mercato: tutto fatto per la cessione diin prestito al Vicenza in Serie B. Il centrocampista classe 2001 si è messo in evidenza nel precampionato della squadra di Allegri con un gol e giocate decisive: prestazioni che avevano convinto diversi club di Serie B, ma a spuntarla su tutte è stato proprio il Vicenza di Domenico Di Carlo.