26 milioni di euro. E' questo il prezzo che pagherà la Juventus per riportare Ronaldo Mandragora a Torino. Udinese e Juve rispetteranno il patto e la cifra fissata per il controriscatto, decisa quando il centrocampista era andato in Friuli per 20 millioni. La Juve è decisa a prenderlo e metterlo a disposizione di Maurizio Sarri al di là del mercato; poi, una volta valutato dall'allenatore, si deciderà se inserirlo in qualche scambio o tenerlo in rosa per la prossima stagione.