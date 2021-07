Dopo la stagione in Under 23, per il centrocampista della Juventuspotrebbe esserci una nuova esperienza alle porte: il classe '99 infatti piace molto al Vicenza che ha puntato gli occhi su di lui per rinforzarsi in vista del prossimo campionato di Serie B: l'affare è in via di definizione, e verrà formalizzato quando i nazionali rientreranno tutti dai rispettivi impegni.