La prima operazione di gennaio della Juventus potrebbe essere orientata a rinforzare l'Under 23 di Lamberto Zauli: secondo Tuttosport infatti i bianconeri hanno chiuso per l'acquisto del difensore classe 2000 Davide De Marino dalla Pro Vercelli. Un affare da 350mila euro, che potrebbe dare il via libera all'uscita di Luca Coccolo. E' un ritorno alla Juve per De Martino, cresciuto nel settore giovanile bianconero dove è rimasto fino a tre anni fa quando è stato ceduto alla Pro Vercelli. Ora, è tutto pronto per il ritorno.