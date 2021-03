Tra i principali indiziati della stagione negativa della Juventus c'è Fabio Paratici. L'uomo mercato bianconero è stato criticato per alcune operazioni e anche lui è stato messo sul banco degli imputati da parte dei tifosi. Nonostante l'eliminazione dalla Champions però la società ha le idee chiare sul futuro di Paratici: secondo Tuttosport per lui, come per il suo braccio destro Federico Chierubini, è pronto il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. L'annuncio è atteso a breve.