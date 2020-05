La Juve punta Houssem Aouar, centrocampista del Lione per il quale il prezzo sta calando. Come riporta Calciomercato.com, il prezzo fissato dal Lione era di settanta milioni ma "tali condizioni economiche fanno già parte del passato. La valutazione complessiva è destinata a scendere, forse anche oltre la quota di 50 milioni. Difficile però imbastire uno scambio con un club come il Lione, per il quale sono sostanzialmente fuori portata tutti i giocatori della Juve. Ecco che allora la formula creativa per giocarsi le proprie chances in quella che resta una corsa agguerrita tra tutti i top club europei, può diventare quella di un prestito con opzione di riscatto, magari biennale".