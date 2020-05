2









Tutti vogliono Donny van de Beek. Fila lunghissima per il giovane e talentoso centrocampista in forza all'Ajax che, secondo quanto riferito da Sky Sports, sarebbe finito nel mirino, oltre che di Juve e Real Madrid, che lo seguono da tempo, anche di Manchester United e Liverpool, ricchi e facoltosi club inglesi. Il giovane centrocampista ha colpito la Juve dalla scorsa stagione, quando fu tra i protagonisti assoluti della cavalcata dell'Ajax dei miracoli in Champions League, competizione nella quale eliminarono anche il club bianconero.