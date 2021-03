La Juventus sta inseguendo diversi obiettivi a centrocampo per iniettare qualità in un reparto che appare inadeguato per una squadra con le ambizioni dei bianconeri. Dall'Inghilterra arriva il nome di un veterano del Manchester United: Juan Mata, che fra due settimane avrà 33 anni. Come riporta Metro, infatti, sia la Juve che la Roma e l'Inter tengono monitorata la situazione di Mata, in scadenza di contratto con lo United ma con un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Lo spagnolo segnò anche contro la Juve in Champions League il 7 novembre 2018 nella vittoria in rimonta per 2-1 del Manchester di Mourinho all'Allianz Stadium.