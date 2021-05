Il futuro di Paulo Dybala potrebbe rapidamente cambiare. La Gazzetta dello Sport ha spiegato come Allegri potrebbe convincere la Joya a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, volendo puntarci fortemente per il prossimo anno. In ogni caso, il club ascolterà eventuali offerte perché ha comunque l’esigenza di raccogliere circa 100 milioni di euro entro il 30 giugno. In questa direzione viaggia l’ipotesi Atletico Madrid che, come riporta Tuttosport, metterebbe sul piatto Angel Correa. Nell’asse di mercato discusso anche Rodrigo Bentancur, per il quale si vocifera di uno scambio con Saul che però ha altre richieste e un ingaggio pesante.