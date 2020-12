1









Il mercato è alle porte e come tutti i grandi top club, la Juventus sta pianificando le manovre per rinforzare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo. Una delle priorità della sessione invernale è la ricerca della quarta punta, tassello mancante in rosa, essendoci solo Cristiano Ronaldo e Morata come veri e propri centravanti (Dybala seconda punta atipica). Come riporta Tuttosport, sono tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici, come Fernando Llorente, Arek Milik, Olivier Giroud e Odsonne Edouard del Celtic.