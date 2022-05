In casa Juventus continua il casting per la difesa, per sostituire lo slot lasciato libero dalla partenza di Giorgio Chiellini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la prima scelta sarebbe Gabriel dell'Arsenal. Altro nome in lista è quello di Badiashile, a frenare le trattative le alte richieste del club del Principato: 35 milioni di euro. Sullo sfondo rimangono Milenkovic e Koulibaly; più indietro Romagnoli e Acerbi.