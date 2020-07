Dopo aver annunciato l'acquisto di Arthur dal 1° settembre prossimo, il mercato della Juve gira intorno al nome dell'attaccante. Chi sarà il centravanti che completerà il tridente del prossimo anno insieme a Ronaldo e Dybala? In cima alla lista delle preferenze di Paratici c'è il nome di Arek Milik, in scadenza nel 2021 con il Napoli che vuole 40 milioni cash per farlo partire; l'altro nome è quello di Raul Jimenez del Wolverhampton ma il club inglese deve abbassare le pretese. La grande novità è l'interessamento per Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma che ha bisogno di incassare.