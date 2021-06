Dopo la decisione di Allegri di abbandonare la pista Donnarumma per puntare su Szczesny tra i pali, la Juventus ha iniziato la caccia al vice del polacco che dovrà prendere il posto di Gigi Buffon. Tuttosport fa il punto della situazione e racconta che la dirigenza sta sondando varie piste: i nomi sono quelli di Sirigu, Mirante (ex bianconero, sarebbe un ritorno), Ospina, Skorupski e anche Sergio Romero, portiere argentino ex Sampdoria e in uscita dal Manchester United.