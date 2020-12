1









Paul Pogba è un oggetto del desiderio della Juventus, poteva arrivare già quest'estate se non fosse arrivato il coronavirus a sconvolgere il mondo intero e anche l'economia del calcio. Ma ora che piano piano ci si prova a riassestare, ecco che le storie tese tra Pogba e il Manchester United può far tornare d'attualità la trattativa. E secondo Espn la Juve ha già deciso i due nomi da offrire allo United per rifar proprio il centrocampista francese: Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, che per motivi molto diversi tra loro hanno incontrato qualche difficoltà in bianconero nell'ultimo anno.