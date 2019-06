L'arrivo di Maurizio Sarri apre una nuova era per la Juventus. I bianconeri hanno già iniziato ad operare sul mercato in entrata e in uscita. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Cancelo possono partire Mario Mandzukic e Sami Khedira, fedelissimi di Massimiliano Allegri che hanno rinnovato da poco ma che non dovrebbero avere spazio con il tecnico toscano in panchina. In bilico anche Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Come anticipato nelle scorse settimane da Ilbianconero.com, il portiere ha chiesto di essere ceduto per giocare con più continuità. La Juve lo valuta 25 milioni di euro.