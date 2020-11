Siamo alle porte di dicembre, il che vuol dire poco più di un mese all’inizio del calciomercato. Una sessione decisamente ravvicinata a quella anomala conclusa il 5 ottobre scorso, in cui la Juventus cercherà di cogliere le occasioni più ghiotte. Una di queste potrebbe chiamarsi Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa di grande talento e carattere nonostante la giovanissima età. Il suo contratto con il club è in scadenza a giugno 2021, passi avanti per il rinnovo non ce ne sono e dunque il Grifone si sta guardando attorno. Nel raggio d’azione c’è la Juventus, che stima molto il classe 2001 e dal canto suo può vantare ottimi rapporti con la società di Preziosi, in cui attualmente militano diversi giocatori di proprietà bianconera come Luca Pellegrini, Pjaca e Perin. Carte da poter utilizzare nell’affare.