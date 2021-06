Gigio Donnarumma rappresenta una grande opportunità di mercato per la Juventus, che da tempo brama il colpo a zero nel caso in cui dovesse trovare una nuova sistemazione a Szczesny. Come riporta Transfer20, però, il portiere del Milan è entrato nel mirino di Barcellona e Paris Saint-Germain, le altre due big pronte a darsi battaglia per il classe 1999. In ogni caso, non è escluso un suo possibile approdo in Premier League, dove tanti club sono affacciati alla finestra.