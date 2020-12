Il futuro di Arkadiusz Milik è un grande punto interrogativo in casa Napoli e non solo. L'attaccante polacco potrebbe addirittura accordarsi con la Juventus a parametro zero per fine stagione, oppure per gennaio a una cifra (relativamente) irrisoria. Tuttavia De Laurentiis spera ancora di riuscire a piazzarlo a 18 milioni di euro durante il mercato di riparazione che partirà la settimana prossima: il Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili destinazioni dell'attaccante polacco, con la Juve alla porta ma anche Roma, Fiorentina e alcuni club di Premier League come Newcastle e West Ham.