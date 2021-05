Donnarumma è sul mercato. Dopo all’arrivo di Maignan al Milan non ci sono più dubbi, il classe 1999 è in cerca di una nuova sistemazione dopo un braccio di ferro per il rinnovo di contratto che ha stancato la società, lesta nel portare a Milano uno dei migliori portieri della Francia. La Juventus adesso fiuta l’affare a parametro zero – anche se prima dovrà liberarsi di Szczesny – e non è l’unica: come riporta il Corriere dello Sport, l’estremo difensore rossonero è nel mirino di Barcellona, Manchester United e Paris Saint-Germain.