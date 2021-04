Il futuro del centrocampo europeo si chiama Ryan Gravenberch, dell'Ajax. Sono però cambiati i tempi in cui la Juventus arrivava prima di tutti per il colpo Pogba dal Manchester United. Stavolta i conti sono meno floridi e la situazione sul mercato è più difficile per i colori bianconeri. La Juve per comprare Gravenberch, che il mese prossimo compirà 19 anni e già ha dimestichezza con l'Europa, dovrebbe battere una concorrenza molto agguerrita. Da chi è composta tale concorrenza? Secondo The Hard Tackle si tratta di Roma, Barcellona, Liverpool e Chelsea.